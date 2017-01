Veja em quais celulares o WhatsApp deixa de funcionar em 2017

Já imaginou ficar sem o WhatsApp nos dias de hoje? O aplicativo virou sinônimo de troca de mensagens e está presente na vida e no cotidiano da grande maioria dos brasileiros e de uma parcela considerável da população mundial. Com a chegada de um novo ano, alguns velhos aparelhos celulares vão deixar de ser compatíveis com o app.

Se você tiver um smartphone com os sistemas operacionais Android 2.1, Android 2.2, iPhone 3GS/iOS 6 e Windows Phone 7, saiba que o WhatsApp não irá mais funcionar neles.

Já os os celulares com a plataforma BlackBerry, BlackBerry 10, Nokia S40 e Nokia Symbian S60 vão continuar sendo compatíveis com o aplicativo até o dia 30 de junho de 2017.

O WhatsApp alega que a maioria dos sistemas operacionais que vai perder o serviço já não é instalada em novos telefones nem atualizada pelas suas companhias.

"Se você tem algum dos celulares com os sistemas citados, sugerimos que compre um modelo Android, iPhone ou Windows Phone mais recente antes que 2016 termine, para que possa continuar usando o WhatsApp", postou a empresa em sua página oficial.

Atualmente, os sistemas operacionais da Google, Apple e Microsoft representam 99,5% das vendas do setor.