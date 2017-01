Veja as profissões com mais chance de contratação em 2017

Especialistas em RH apontam que o mercado de trabalho em 2017 ainda vai enfrentar muitos desafios, as perspectivas são de que a taxa de desemprego continuem alta. Entre setembro a novembro do ano passado, a taxa de desocupação chegou a 11,9%, a mais elevada desde o início da série, em 2012, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Mas em algumas áreas o mercado continua aquecido. De acordo com a Robert Half, uma empresa que presta consultoria de recrutamento especializado, algumas posições estão com alta demanda em 2017.

Confira a lista das profissões que estão com maiores chances de contratação:

Engenheiro de Vendas Técnicas

Formação: Engenharias

Estes profissional será responsável por potencializar as receitas das empresas por meio de vendas consultivas. As empresas estão precisando de profissionais que entendam o produto/serviço e que entreguem soluções personalizadas ao cliente, agregando valor e aumentando as vendas.



Gerente de Vendas

Formação: Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharias

Em meio a crise, esse profissional será extremamente necessário. Encarregado por aumentar o faturamento e garantir a lucratividade esperada pela empresa, visando a sustentabilidade do negócio.

Consultor Comercial

Formação: não exige formação específica

Este profissional atua na área comercial das empresas de maneira mais abrangente e generalista, sendo, muitas vezes, alocado por regiões. Segundo a consultoria, eles são demandados porque "promovem a aproximação da empresa com novos clientes e expandem a marca no mercado, garantindo a continuidade dos negócios."

Analista de BI (Business Intelligence)

Formação: áreas de Tecnologia da Informação, Engenharias, Física, Estatística

Por serem responsáveis pela inteligência e estratégia da empresa por meio de análise de dados, esses profissionais estão com alta demanda. "Com a evolução do mundo digital as empresas coletam cada vez mais dados. Este profissional é responsável por interpretá-los, transformando-os em ações para a empresa."

Desenvolvedor Mobile

Formação: Tecnologia da Informação

Devido a raridade desses profissionais, cargos de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis estão cada vez mais em alta. As empresas investem na criação e melhoria de plataformas digitais.

Desenvolvedor UX

Formação: áreas de Tecnologia

Outros profissionais bastante procurados são aqueles que desenvolvem interface com o usuário. A consultoria avalia que a profissão está em alta porque muitas empresas estão interessadas em melhorar seus resultados de vendas e aumentar a retenção dos clientes.

Analista de Crédito

Formação: Administração, Economia e Engenharias

Os profissionais responsáveis por análise de balanço e a “saúde” financeira da empresa que deseja contrair crédito também estão em alta. "O mercado sinaliza a retomada das atividades comerciais e as empresas sentem necessidade de aumentar o seu fluxo de caixa", disse a consultoria.

Analista de Compliance

Formação: Economia, Administração e Engenharias

Eles são responsáveis por validar se todas as operações da companhia estão sendo realizadas de acordo leis e regulamentos externos e internos e estão em alta demanda porque houve um aumento das regulamentações e normativas estabelecidas por órgãos reguladores nos últimos anos.