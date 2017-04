Veja as 38 vagas de empregos disponíveis no Sine Goiânia

Está procurando emprego? O Sine Goiânia está com 38 oportunidades de trabalho, nesta quarta-feira (5). Interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar carteiras de Identidade e Trabalho, além do CPF e comprovante de endereço atualizado. O Sine recebe as inscrições e faz o encaminhamento até a empresa para formalizar contrato, caso as características profissionais do interessado em trabalhar preencherem as exigências da firma empregadora.

Vagas

- Ajudante de carga e descarga de mercadorias: 2 vagas (exclusivas para pessoa com deficiência, Ensino Fundamental completo)

- Auxiliar de limpeza: 6 vagas (exclusivas para pessoa com deficiência, Ensino Fundamental incompleto)

- Auxiliar de linha de produção: 1 vaga (exclusivas para pessoa com deficiência, Ensino Fundamental completo)

- Costureira em geral: 15 vagas (experiência em costura e Ensino Fundamental completo)

- Cozinheiro de restaurante industrial: 1 vaga (experiência comprovada e Ensino Fundamental completo)

- Eletricista de instalação de veículos automotores: 1 vaga (experiência em elétrica de automóveis e caminhões e Ensino Fundamental completo)

- Eletricista de manutenção industrial: 3 vagas (experiência comprovada e Ensino Médio completo)

- Eletrotécnico: 1 vaga (experiência em geradores, habilitação e Ensino Médio completo)

- Mecânico de motor a diesel: 2 vagas (experiência comprovada em manutenção de ônibus e Ensino Médio completo)

- Modelista: 1 vaga (experiência em modelagem de moda praia e Ensino Médio completo)

- Modelista de roupas: 1 vaga (experiência em tecido plano e moda feminina, Ensino Médio completo)

- Pintor de estruturas metálicas: 1 vaga (experiência comprovada, Ensino Médio completo e locomoção própria)

- Telefonista: 1 vaga (exclusivas para pessoa com deficiência, facilidade em comunicação e Ensino Médio completo)

- Trabalhador de pré-fabricados de cimento (pré-moldados): 2 vagas (experiência em fabricação de pré-moldados e lajes e Ensino Fundamental incompleto)

Serviço

Horário das Inscrições: 7h30 às 18h30

Contato: 3524-2707