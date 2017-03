Veja alguns concursos de prefeituras com salários acima de R$ 5 mil

Atualmente, existem pelo menos 95 concursos públicos com inscrições abertas e que reúnem quase 15 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva.

Para ajudar aos interessados selecionamos alguns certames com salários acima de R$ 5 mil. Tem processo seletivo nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Veja algumas opções:

Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO)

A Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) divulgou edital de processo seletivo simplificado para 308 vagas para professores. São 204 vagas imediatas e 104 para formação de cadastro de reserva. As remunerações vão de R$ 1.149,40 a R$ 2.298,80. As inscrições podem ser feitas de 13 a 17 de março, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na secretaria municipal de educação, localizada na Rua 17, quadra 47 lotes 18/20, Novo Jardim Oriente. A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional. Veja o edital.



Prefeitura de Belo Horizonte (MG)

A Prefeitura de Belo Horizonte está com as inscrições abertas para 5 vagas para contratação imediata, e formação de cadastro reserva para o cargo de procurador municipal (nível superior). A remuneração é de R$ 7.630 para nível médio, e de R$ 17.674,95 para nível superior. O período de inscrição vai até 12 de abril através do site do Cespe, e a taxa de inscrição é no valor de R$ 155. O concurso é comporto por três etapas: prova objetiva, discursiva e de títulos. Veja o edital.



Prefeitura de Matias Barbosa (MG)

A prefeitura de Matias Barbosa, Minas Gerais, está com processo seletivo aberto para preencher 11 vagas de todos os níveis de escolaridade, mais formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.055,86 a R$ 6.692,30. O período de inscrição é até 24 de março, na prefeitura, localizada na Avenida Cardoso Saraiva, 305 – setor de contabilidade e fazenda – sala 4, das 12h às 16h, e a taxa varia de R$ 25 a R$ 35. A prova está prevista para 9 de abril. Veja o edital.

Prefeitura de Xangri-lá (RS)

A Prefeitura de Xangri-lá, Rio Grande do Sul, está com processo seletivo aberto para preencher 14 vagas, de nível médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.564,40 até R$ 5.688,90. O período de inscrição vai até 17 de março. As inscrições só podem ser feitas pessoalmente, das 8h30 às 11h30, na sede administrativa, localizada na Rua Rio Jacuí, 854. Os candidatos serão avaliados por meio de uma avaliação de títulos e pela experiência profissional. Veja o edital.

Prefeitura de Ascurra (SC)

A Prefeitura de Ascurra, Santa Catarina, abre processo seletivo para todos os níveis de escolaridade com o intuito de formar cadastro reserva. A carga horária varia de 20h à 40h semanais, e os salários de R$ 870,079 a R$ 12.478,53. O período de inscrição começa 23 de março e se encerra em 24 de abril. As inscrições devem ser realizadas através do site da organizadora, e a taxa varia de R$ 20 a R$ 40. As provas estão previstas para 21 de maio. Veja o edital.