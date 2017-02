Veja a relação de agências da Caixa em Goiás que vão abrir no sábado para saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal abrirá 63 agências em Goiás nos primeiros sábados após o início do cronograma mensal de liberação de saques, informou o governo federal nesta terça-feira (14). Ao todo serão 1.891 em todo o país.

O governo federal anunciou nesta terça-feira (14) que o saque do dinheiro das contas inativas do FGTS começa em 10 de março deste ano para pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro.

A partir de 10 de abril, poderão sacar os recursos os trabalhadores nascidos entre março, abril e maio; a partir do dia 12 de maio, os nascidos entre junho, julho e agosto; a partir de 16 de junho, os nascidos entre setembro, outubro e novembro; e a partir de 14 de julho, os nascidos em dezembro.

Essas agências ficarão abertas das 9h às 15h nos seguintes dias:

18 de fevereiro

11 de março

13 de maio

17 de junho

15 de julho

Confira a relação de agências que ficarão abertas em Goiás:

Ag. Acreúna AV ALTINA PIRES ARANTES, 16 CENTRO ACREUNA Ag. Águas Lindas QUADRA 11 LT 18 AV. JK JARDIM BRASILIA AGUAS LINDAS DE GOIAS Ag. Anápolis R ENG.PORTELA, 588 SETOR CENTRAL ANAPOLIS Ag. Mozart Soares AV BRASIL SUL, 900 QD 02- LT 01 VILA JUSSARA ANAPOLIS Ag. Jaiara AV FERNANDO COSTA, 49 VILA JAIARA ANAPOLIS Ag. Vila Brasilia AV SAO PAULO, S/N LT 13 Q 35 A VILA BRASILIA APARECIDA DE GOIANIA Ag. Pq Veiga Jardim R DR ODILON DE AMORIM Q 41 LOTE 01/03 PARQUE VEIGA JARDIM APARECIDA DE GOIANIA Ag. Garavelo AV DA IGUALDADE Q 91 LOTES 3 E 4 SETOR GARAVELO APARECIDA DE GOIANIA Ag. Buriti Shopping AV RIO VERDE Q 102/104 VILA SAO TOMAZ APARECIDA DE GOIANIA Ag. Aparecida de Goiânia AV INDEPENDENCIA Q 14 LOTES 14/15/16 RESIDENCIAL VILLAGE GARAVELO APARECIDA DE GOIANIA Ag. Bela Vista R CEL JOAO CAMILO, 651 CENTRO BELA VISTA DE GOIAS Ag. Congadas AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 663 LOTEAMENTO VILA CHAUD CATALAO Ag. Catalão AV VINTE DE AGOSTO, 1858 SETOR CENTRAL CATALAO Ag. Ceres R 17, 246 CENTRO CERES Ag. Cidade Ocidental ST SQ 16 Q 10 LTS 60-62 CENTRO CIDADE OCIDENTAL Ag. Cristalina AV 21 DE ABRIL, 276 - QUADRA 21 LT 4 A CENTRO CRISTALINA Ag. Formosa PRAÇA DA IMACULADA CONCEICAO, 88 CENTRO FORMOSA Ag. Goianésia AV GOIAS Q 178 LT 12 355 CENTRO GOIANESIA Ag. Vila Nova AV QUINTA AVENIDA, 1010 SETOR LESTE VILA NOVA GOIANIA Ag. Serra Dourada AV GOIAS Q 03 NUM 187 SETOR CENTRAL GOIANIA Ag. Pq das Laranjeiras AV PROF ALFREDO DE CASTRO Q 1 LT 1 PARQUE ACALANTO GOIANIA Ag. Pq Amazônia AV DONA TEREZINHA DE MORAIS Q 189 PARQUE AMAZONIA GOIANIA Ag. Noroeste AV PERIMETRAL NORTE, S/N LT 10 SETOR CANDIDA DE MORAIS GOIANIA Ag. Marista AV 85, 2481 - QD 231 LT 22 A 24 SETOR MARISTA GOIANIA Ag. Jd Novo Mundo AV SIMON BOLIVAR LT 1/3 QUADRA 214 JARDIM NOVO MUNDO GOIANIA Ag. Jd Guanabara AV VERA CRUZ Q 46 - LOTES 3 E 4 JARDIM GUANABARA GOIANIA Ag. Goiânia AV ANHANGUERA, 4463 ESQUINA COM RUA 24 SETOR CENTRAL GOIANIA Ag. Flamboyant AV JAMEL CECILIO, 3300 JARDIM GOIAS GOIANIA Ag. Cora Coralina AV ARMANDO DE GODOY, 234 CIDADE JARDIM GOIANIA Ag. Cerrado R DINAMARCA Q 104 LOTES 6,7,8,9 JARDIM EUROPA GOIANIA Ag. Anhanguera AV ANHANGUERA, 5829 SETOR CENTRAL GOIANIA Ag. 24 de Outubro AV VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 1452 SETOR CAMPINAS GOIANIA Ag. Goianira AV JOSE RODRIGUES NAVES Q 42 15 CENTRO GOIANIRA Ag. Indiara AV PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA Q H LOTE 3 ALTO DA PRIMAVERA INDIARA Ag. Inhumas R GOIAS Q 44 LT 12 CENTRO INHUMAS Ag. Iporá PRAÇA DO TRABALHADOR, 142 LOTE 182 QUADRA 78 CENTRO IPORÁ Ag. Itaberaí PRAÇA BALDUINO DA SILVA CALDAS, 1158 LT 03 CENTRO ITABERAI Ag. Itumbiara PC DA REPUBLICA, 456 SETOR CENTRAL ITUMBIARA Ag. Jaraguá AV PAULO ALVES, 386 CENTRO JARAGUA Ag. Jatai AV GOIAS, 900 SETOR CENTRAL JATAÍ Ag. Luziânia PRAÇA EVANGELINO MEIRELES, 85 CENTRO LUZIANIA Ag. Jardim Ingá AV LUCENA RORIZ Q 101 LOTE 16 JARDIM DO INGA LUZIANIA Ag. Mineiros AV QUARTA, 27 CENTRO MINEIROS Ag. Nerópolis R JOSEFINA LUDOVICO DE ALMEIDA, S/N PARQUE DAS AMERICAS NEROPOLIS Ag. Niquelândia AV SETE DE SETEMBRO, 85 CENTRO NIQUELANDIA Ag. Novo Gama QUADRA QDR 482 LT 31 PARQUE ESTRELA DALVA NOVO GAMA Ag. orizona AV 7 DE SETEMBRO Q 32 LOTE 06 CENTRO ORIZONA Ag. Padre Bernardo R CRISTOVAO COLOMBO Q 11 LT 36 LOJA 2 SETOR CENTRAL PADRE BERNARDO Ag. Planaltina de Goiás QUADRA 1 MC LT 3A, 3B, 3D SETOR NORTE PLANALTINA DE GOIÁS Ag. Porangatu R 08 Q 23 LT 04 CENTRO PORANGATU Ag. Sudoeste Goiano AV JOAO BELO Q 43 LOTE 07, 08, 09 JARDIM GOIAS RIO VERDE Ag. Rio Verde R COSTA GOMES, 1347 SETOR CENTRAL RIO VERDE Ag. 05 de Agosto AV RUI BARBOSA, 663 SETOR CENTRAL RIO VERDE Ag. Santo Antônio do Descoberto AV GOIAS Q 54 LOTE 07 CENTRO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO Ag. São Luis de Montes Belos AV HERMOGENES COELHO, 2085 CENTRO SAO LUIS DE MONTES BELOS Ag. São Miguel do Araguaia AV GOIAS, 423 CENTRO SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Ag. Porto de São Simão R 20 QUADRA 22 LT 3 E 4 CENTRO SÃO SIMAO Ag. Senador Canedo AV AROEIRA Q 1 LOTE 18/22 CONJUNTO HABITACIONAL UIRAPURU SENADOR CANEDO Ag. Silvânia R DR. JOAQUIM FELIX, 228 LT 231 CENTRO SILVANIA Ag. Trindade AV MANOEL MONTEIRO, 1453 VILA PADRE ETERNO TRINDADE Ag. Uruaçu AV TOCANTINS, 58 CENTRO URUAÇU Ag. Valparaíso QDR, 01 PARQUE ESPLANADA III VALPARAISO DE GOIAS Ag. Valparaíso Centro QDR 10 VALPARAISO I - ETAPA VALPARAISO DE GOIAS



Os canais para consultar a existência e o saldo de contas inativas do FGTS são o site da Caixa, o aplicativo do FGTS, por meio de internet banking (só para clientes da Caixa), comparecendo a uma das agências do banco ou pelo telefone 0800 726 0207.

Para você entender melhor o que você precisa fazer, confira abaixo um passo a passo com dicas para facilitar o saque:

Passo 1: Descubra se você tem valores a receber do FGTS inativo

A primeira coisa que você deve fazer é descobrir se realmente tem algum valor a receber. De acordo com as regras estipuladas pela Caixa Econômica, só terão direito ao saque os trabalhadores que tiveram contrato de trabalho finalizado até 31/12/2015 e que não tenham sacado o benefício.

A Caixa criou uma página especial e um serviço telefônico para tratar das contas inativas. Para descobrir se tem algum valor a receber, o trabalhador deve acessar o site www.caixa.gov.br/contasinativas ou ligar no 0800-726-2017. O trabalhador receberá um atendimento personalizado para descobrir o valor, a data e o local mais conveniente para os saques.

Passo 2: Fique atento ao calendário de saques

É importante estar atento às datas estipuladas para os saques do FGTS. A Caixa organizou o calendário de acordo com as datas de nascimento dos beneficiários. Quem nasceu em março, abril e maio deve sacar o benefício entre 10 de abril e 11 de maio. Trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto vão sacar entre os dias 12 de maio e 15 de junho. Nascidos em setembro, outubro e novembro vão receber os valores entre 16 de junho e 13 de julho. Já os trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer o saque entre os dias 14 e 31 de julho.

Quem perder a data de saque estipulada pela Caixa, terá uma segunda chance até o dia 31 de julho de 2017. Por exemplo: caso o trabalhador nascido em janeiro deixe de tirar o benefício até o dia 10 de abril, ele terá até 31 de julho para realizar o saque. A Caixa alerta que, após essa data, o trabalhador deverá se enquadrar em outra hipótese de saque (como aposentadoria ou aquisição de moradia própria) para receber os valores.

Passo 3: Junte os documentos necessários

Os beneficiários terão quatro opções para recebimento dos valores. Quem tem conta-corrente na Caixa poderá pedir o recebimento do crédito em conta pela internet. Não há restrição de valores.

O saque também pode ser feito em caixas eletrônicos desde que o valor não ultrapasse R$ 3 mil. Para valores até R$ 1,5 mil, é possível sacar o benefício apenas com a senha do Cartão do Cidadão. Para créditos até R$ 3 mil, o saque no caixa eletrônico deve ser feito com o Cartão do Cidadão e a respectiva senha.

A retirada do FGTS inativo também pode ser feita em agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, com a apresentação do Cartão Cidadão, a senha e um documento de identificação. O valor máximo de saque está limitado em R$ 3 mil.

Por último, o cidadão também pode retirar o dinheiro diretamente nas agências bancárias. Os documentos necessários são o número de inscrição do PIS e o documento de identificação do trabalhador. É recomendado levar também o comprovante da extinção do vínculo (carteira de trabalho ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

Ficou com dúvida?

A partir de quarta-feira (15), as agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo de segunda a sexta-feira e funcionarão neste sábado (18) para tirar as dúvidas sobre o saque do dinheiro. O horário de atendimento será das 9h às 15h.