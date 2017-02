Varejo perde 108,7 mil pontos de venda em 2016, diz entidade

O varejo brasileiro registrou no ano passado o fechamento líquido de 108,7 mil lojas com vínculo empregatício em todo o País. É o pior resultado da série histórica iniciada em 2005 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), quando o setor fechou com um saldo líquido positivo de mais de 45 mil lojas abertas. As informações são da Agência ...