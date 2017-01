Varejistas contratam pessoas com deficiência em Goiás

A Via Varejo, empresa que administra as marcas Casas Bahia e Pontofrio, começa 2017 com 18 vagas abertas para Pessoas com Deficiência em Goiás. São oportunidades nas áreas operacionais e administrativas em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, entre outras.

São oferecidos salários compatíveis com o mercado, além de vale transporte, cesta básica, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), convênios médico e odontológico, além de descontos para colaborador nas compras feitas nas redes da companhia.

Para se candidatar, os interessados devem se cadastrar no site www.viavarejo.com.br/rh, clicar em “Oportunidade de Vagas”, na sequência em “Veja Vagas” e digitar “PCD” no campo de Palavra-Chave.