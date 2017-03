Vapt Vupts e Ciretrans vão contratar 698 novos funcionários com salários de R$1.700

Foi anunciando nesta quarta-feira (29) que o Governo de Goiás vai contratar 698 novos atendentes para as unidades do Vapt Vupt e do Detran (Ciretrans) em Goiânia e no interior. São 548 funções de atendente para as unidades do Vapt Vupt e 150 para as Circunscrições de Trânsito do Detran (Ciretrans) e a remuneração será de R$ 1.700 para ambos os órgãos.

Em nota, o Governo afirma que o objetivo é melhorar o atendimento, que sofreu alterações em decorrência das medidas de austeridade. Os novos postos de atendimento foram estabelecidos por meio da Lei Número 19.611, publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (24).

Com os novos contratados, a jornada de trabalho no Vapt Vupt deve voltar a ser de 6 horas por dia, e com atendimento aos sábado. Desde a implantação do Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás, a jornada diária do Vapt Vupt havia sido estendida para 8 horas.

O processo seletivo ficará a cargo da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) e funcionará por meio de seleção de currículos. Até o fechamento desta reportagem, a Seglan não havia informado o período e os horários para a entrega dos currículos, documentos necessários e quando serão feitas as contratações. O órgão disse que vai enviar essas informações após as 14h desta quarta-feira.

Reportagem do POPULAR publicada na edição desta terça-feira (28) revelou a recriação de 800 cargos comissionados, após o corte anunciado no plano de austeridade do governo. Em nota, enviada por meio da Casa Civil, o governo afirmou que foram restabelecidas 698 vagas, justificando que 102 cargos da Casa Militar tiveram apenas padronização dos salários e não estão sendo recriados nem representam aumento de despesas.

Leia: Base e oposição criticam emenda que recriou cargos comissionados após cortes

Confira a nota do Governo de Goiás sobre essas novas contratações:

NOTA DO GOVERNO DE GOIÁS

Acerca da Lei Número 19.611, publicada em Suplemento do Diário Oficial do Estado de 24 de março de 2017, a Secretaria de Estado da Casa Civil vem esclarecer que:

1. As alterações foram propostas em consonância, e entre os Poderes Executivo e Legislativo, com o objetivo de ajustar a capacidade de atendimento do Governo de Goiás à demanda por serviços públicos, em especial nas unidades do Vapt Vupt e do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

2. O corte linear de 20% nas funções comissionadas estabelecido no último conjunto de medidas de ajuste fiscal impactou o atendimento nos Vapt Vupts e nos Ciretrans (Circunscrição Regional de Trânsito). Para melhorar a qualidade do atendimento, a Lei criou 548 cargos na estrutura administrativa do Vapt Vupt e 150 do Detran.

3. No caso das unidades do Vapt Vupt, a criação das novas posições de atendimento também permitirá o restabelecimento da jornada diária de trabalho de 6 horas, de segunda-feira a sábado (com a redução estabelecida pela reforma, o atendimento foi alterado para entre segunda e sextas-feiras, com jornada diária de 8 horas). Com a retomada da jornada, o Governo de Goiás também contribuiu com a saúde e a melhoria das condições de atuação dos trabalhadores.

4. As alterações no quadro de servidores da Secretaria da Casa Militar visam parametrizar a folha salarial da Pasta, sem qualquer aumento de despesas com pessoal. A mudança abrange 102 funções comissionadas.

5. No que se refere aos Conselhos Estaduais, com as alterações estabelecidas pela lei, o Governo de Goiás promove as adequações necessárias nos serviços prestados, segundo as demandas apresentadas pelas secretarias.

6. Não há criação de cargos de assessores técnicos. A lei aprovada apenas altera o símbolo remuneratório dessas funções.

7. Os 698 cargos criados representam 11% dos 6.388 extintos no conjunto de medidas de contenção de despesas proposto pelo Poder Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa entre o final de 2014 e dezembro do ano passado.

Secretaria da Casa Civil

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás.