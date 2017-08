Vapt Vupt inicia atendimento no Aparecida Shopping nesta segunda (28)

A partir de segunda-feira, 28, público terá acesso a atendimento em diversos órgãos

A partir da próxima segunda-feira (28), os frequentadores do Aparecida Shopping poderão contar com o atendimento de uma unidade do Vapt Vupt. Clientes do centro de compras e moradores da região terão acesso aos mesmos serviços prestados pela unidade do Centro de Aparecida de Goiânia.

O horário de funcionamento do local será de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Serviço:

Abertura unidade Vapt Vupt – Aparecida Shopping

Data: 28 de setembro (segunda-feira)

Horário de funcionamento: seg. a sex., das 8h às 18h

Endereço: Aparecida Shopping, Av. Independência, Área 1 St. Serra Dourada, Aparecida de Goiânia