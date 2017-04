Valor do pedágio aumenta na BR-050

Novas tarifas de pedágio entraram em vigor nesta sexta-feira (14) na BR-050, no trecho do entroncamento da BR-040 em Goiás até a divisa com Minas Gerais e São Paulo, que é explorado pela MGO Rodovias. A alteração dos valores foi autorizada ontem (13) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A tarifa reajustada para veículos fez aumentar em até 10,5% o pedágio. Para veículos da chamada categoria 1 (automóvel, caminhonete e furgão), passou de R$ 5,70 para R$ 6,30 em Ipameri. Já em Campo Alegre, passou de R$ 6,20 para R$ 6,80.

Segundo a ANTT, o objetivo da revisão é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado com a concessionária e o cálculo levou em consideração reajuste, revisão e arredondamento, que são itens previstos em contrato.