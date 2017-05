Usuários relatam que uTorrent está corrompido e recomendam desinstalação do programa

Usuários do programa uTorrent relataram em um fórum na internet nesta quarta-feira (17) que malwares podem ser instalados nos computadores por meio de propagandas que aparecem na tela. Esta ameaça permite que invasores consigam acesso em máquinas que rodam o software.

Os danos causados pela instalação do malware vão desde o roubo de dados sensíveis, como fotos, textos e senhas, até a propagação de outras ameaças mais perigosas, como o ransomware, que sequestra a máquina e exige um pagamento para que arquivos possam ser liberados.

Além do uTorrent, acredita-se que outro programa, o BitTorrent, também esteja corrompido com o vírus. Porém, isso ainda não foi confirmado. Os desenvolvedores do uTorrent ainda não se pronunciaram sobre o problema.

No Reddit, fórum de informações sobre softwares na internet, usuários recomendam a desinstalação do programa e a ativação de um antivírus de qualidade. Para baixar os arquivos no formato, outra recomendação é a utilização de softwares como QBittorrent, Transmission e Deluge.