Usuário poderá rastrear amigos em tempo real pelo WhatsApp

A novidade do WhatsApp agora é o Live Location Tracking. Diferente do recurso de “compartilhar localização”, a nova funcionalidade vai permitir que os usuários compartilhem seu trajeto ou rastreiem seus amigos em tempo real.

No entanto, só será possível rastrear por um tempo limitado, de no máximo cinco minutos. Quem não se sentir confortável com a exposição poderá desativar o recurso no aplicativo.

A atualização estará disponível para iOS e Android, mas ainda não tem data confirmada para funcionar.