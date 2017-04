Universitários fãs de música estão com sorte. A plataforma para streaming de músicas, Spotify, está com uma promoção para a nova modalidade de assinatura premium, onde a partir desta quarta-feira (19), os universitários podem assinar o serviço com 50% de desconto, ou seja, R$ 8,50.

De acordo com o Spotify, não há qualquer restrição por ano da faculdade. Além do Brasil, participam dessa ação mais 35 países. Antes, o desconto era apenas para a Dinamarca, Estados Unidos e Reino Unido.

Confira aqui mais informações sobre a promoção do Spotify.