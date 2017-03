Universidade abre seleção para 8 vagas de trainee

A Universidade Estácio de Sá está com seleção aberta para oito vagas de trainee, sendo duas em Fortaleza (CE), duas em Belém (PA), duas em São Paulo (SP) e duas no Rio de Janeiro (RJ).

As oportunidades são direcionadas a alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação da Estácio, dos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social (nas habilitações jornalismo e publicidade e propaganda), engenharia de produção e civil, turismo, marketing, pedagogia, psicologia e tecnologia da informação, gestão comercial, gestão financeira e gestão de recursos humanos.

Os interessados em participar do programa precisam ter domínio do pacote Office e conhecimento de inglês (nível intermediário). Podem participar candidatos de todo o país, mas os aprovados precisam residir na cidade selecionada. As inscrições podem ser feitas pelo site www.estacio.br/trainee até o dia 31 de março.