UFG oferece curso de produção de cerveja artesanal

É apreciador de cerveja? Então se liga nessa dica. A Universidade Federal de Goiás (UFG) realizará mais uma edição do "Cervejamos", curso prático de Produção de Cerveja Artesanal. As vagas são limitadas e a taxa para participação é de R$ 210,00. Interessados devem solicitar inscrição pelo e-mail cervejamos@hotmail.com.

A capacitação será ministrada pelo professor de Engenharia de Alimentos da UFG, Francielo Vendruscolo, no Laboratório de Processamento de Vegetais da Escola de Agronomia, câmpus Samambaia. Com duração aproximada de oito horas, o curso ocorrerá na noite da sexta-feira (02/06) e na manhã do sábado (03/06).

Pessoas com ou sem experiência na área podem participar do curso, que engloba todo o processo de produção de cerveja, desde a seleção dos ingredientes até o engarrafamento da bebida. Ao final, o grupo terá produzido 20 litros do produto. A iniciativa faz parte de um projeto que desenvolve estudos sobre a produção, degustação e análise do mercado de cervejas artesanais. Responsável pelas atividades, o professor Francielo Vendruscolo possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Bebidas.

Serviço

Data e horário: sexta (02/06), das 19 às 22 horas e sábado (03/06), das 8 às 13 horas

Local: Laboratório de Processamento de Vegetais da Escola de Agronomia da UFG, Câmpus Samambaia

Investimento: R$ 210,00

Inscrições: cervejamos@hotmail.com