UFG estabelece convênio na área

Na área da mineração, pesquisa é essencial e Goiás tem sofrido com certa estagnação do setor desde 2014. Para tentar sanar essa falha, a Universidade Federal de Goiás (UFG) firmou convênio com o governo do Estado para a construção de um Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Mineração na cidade de Catalão. O centro deverá ser vinculado ao curso de Engenharia de Minas...