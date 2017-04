UFG desenvolve robô que combate desperdício de água e ajuda a identificar danos nas tubulações

Os engenheiros Danilo Sulino Pinto, Rauhe Abdulhamid e Yi Lun Lu, da RYD Engenharia, empresa incubada da Universidade Federal de Goiás (UFG), desenvolveu o robô VX1-300, que atua no monitoramento e na manutenção de tubulações inacessíveis.

Segundo a UFG, o projeto pode reduzir drasticamente o desperdício de água tratada para consumo, sem que haja o desgaste com a interrupção de trânsito ou com obras para localizar os problemas, visto que, atualmente, 37% do desperdício se dá antes do recurso chegar às torneiras.

De acordo com os criadores, que levaram dois anos para concluir o aparelho, o robô realiza vídeo inspeções em tubulações de água, esgoto, ar condicionado e exaustão, entre outros. O equipamento atende às necessidades de empresas de diferentes segmentos na manutenção de serviços de abastecimento, escoamento e tratamento hídrico.