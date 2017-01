UFG abre concurso para professor substituto com salários de mais de R$ 6 mil

Foi divulgado nesta sexta-feira (13), pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da Universidade Federal de Goiás (UFG), o edital n.º 1/2017 com vagas para o cargo de Professor Substituto da instituição.

Os interessados em participar do processo seletivo simplificado, que contrata profissionais por tempo determinado, devem estar atentos às datas de inscrição, que variam entre os concursos. Os ganhos podem chegar a R$ 6.155,52 com oportunidades em todas as regionais da UFG: Catalão, Jataí, Goiás e Goiânia.

Clique aqui para mais informações sobre os Processos Seletivos Previstos e com Inscrições Abertas

A Pró-reitoria alerta que os candidatos devem ficar atentos para o prazo de emissão da guia de recolhimento para pagamento da taxa do concurso deverá ser impressa até as 14 horas da data prevista para o encerramento das inscrições.

Mais informações pelo telefone: 3521-1030.