Uber passa a aceitar cartões de débito no aplicativo

Os usuários da Uber têm agora mais uma opção de pagamento. A empresa anunciou nesta terça-feira, 2, os que seus clientes podem pagar as corridas com cartão de débito, direto no aplicativo. As opções de pagamento aceitas anteriormente eram apenas cartão de crédito, dinheiro e PayPal.



O recurso será liberado ao longo desta semana, e ainda não contempla clientes de todos os bancos. Por enquanto, pode utilizar a nova forma de pagamento apenas quem tem cartões de múltiplas funções do Banco do Brasil ou do Bradesco, com bandeira Visa, ou do Santander, com bandeira Mastercard.



Por meio de nota, Guilherme Telles, diretor da Uber no Brasil, disse que a novidade faz parte de um processo de desenvolvimento tecnológico da empresa que visa oferecer "meios de pagamentos mais modernos e seguros". Para ele, a opção de débito deve aumentar o número de usuários do aplicativo.



Para usar a nova opção, os usuários que ainda não usam cartões devem cadastrar os seus na seção "Pagamentos" do aplicativo. Para quem já tem cartões múltiplos cadastrados, basta selecionar a opção de débito.