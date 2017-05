Uber atende pedidos de clientes e implanta novo recurso de segurança

A Uber anunciou que vai implantar um novo recurso de segurança para evitar que motoristas fraudem o aplicativo. Depois que usuários reclamaram que o motorista que aceitava a corrida não coincidia com o que chegava dirigindo o carro, a empresa afirma que vai usar a tecnologia de reconhecimento facial.

Os motoristas do aplicativo vão precisar fazer selfies em momentos aleatórios para confirmarem identidade.

O novo recurso vai ser usado aleatoriamente pelo aplicativo para evitar potenciais fraudes de identidade, de acordo com a empresa.

Recentemente, a Uber anunciou o pagamento com cartões de débito, enviar mensagens de texto a motoristas, compartilhar rota e dados da viagem com outras pessoas e exigir o CPF de passageiros que fazem viagens com pagamento em dinheiro.