TST responde Maia e critica manifestação

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives de Gandra Martins Filho, emitiu ontem, uma nota rebatendo as afirmações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Na quarta-feira (8) o parlamentar disse que a Justiça do Trabalho “não deveria nem existir” ao reclamar de decisões “irresponsáveis” tomadas nas relações entre empresas e empregados. ...