“Troca” pelo gás natural

A compra do combustível brasileiro contrabalanceia a importação de 30 milhões de metros cúbicos diários de gás, por meio do gasoduto Brasil - Bolívia. E esta relação de consumo de combustíveis e gás natural entre os dois países é bastante antiga. O gás é um produto essencial para a balança comercial do país vizinho, representando 48,8% de suas exportações, e o Brasil é ...