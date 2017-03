Tribunal de Justiça abre inscrição para processo seletivo em Goiás e em Goiânia

O programa de estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) está selecionando estudantes que cursam o ensino superior para preenchimento de vagas, além de formação de cadastro de reserva no órgão.

Para vagas em Goiânia, podem se candidatar os alunos dos cursos de administração, arquitetura, ciências contábeis, direito, design gráfico, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, gestão de recursos humanos, informática, jornalismo, pedagogia, publicidade, psicologia, serviço social e telecomunicações.

Para outras vagas em todo o estado, estudantes de administração, ciências contábeis, direito, psicologia e serviço social podem se inscrever.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 30 de abril. As provas serão realizadas em 7 de maio, pela manhã, em local que deverá ser consultado pelo candidato na data indicada no edital.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio e auxílio-transporte para jornada diária de cinco horas. O expediente será cumprido de segunda a sexta-feira.

CIEE oferece outras vagas de estágio e aprendiz

Em Goiânia, o CIEE oferece 12 vagas para aprendiz no ensino fundamental e 18 vagas no ensino médio. Em Anápolis, são 10 vagas para ensino fundamental e 11 para alunos do ensino médio. Já em Rio Verde, são oito vagas para estudantes do ensino fundamental e 10 vagas para ensino médio.

Confira as vagas para estágios divulgadas pelo CIEE:

GOIÂNIA

Ensino Médio

16 vagas

Do 01º ao 03º Ano

Administração

20 vagas

Do 01º ao 07º Período

Análise de sistemas

04 vagas

Do 03º ao 06º Período

Biomedicina

03 vagas

Do 04º ao 06º Período

Biblioteconomia

03 vagas

Do 04º ao 07º Período

Ciências Contábeis

06 vagas

Do 01º ao 06º Período

Ciências Econômicas

04 vagas

Do 01º ao 06º Período

Ciências da Computação

05 vagas

Do 01º ao 02º Período

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

05 vagas

Do 02º ao 8ºPeríodo

Comunicação Social - Jornalismo

04 vagas

Do 06º ao 09º Período

Direito

07 vagas

Do 07º ao 08º Período

Educação Física

06 vagas

Do 05º Período

Enfermagem

07 vagas

Do 04º ao 06º Período

Engenharia Civil

03 vagas

Do 04º ao 08º Período

Farmácia

04 vagas

Do 05º ao 06º Período

Gestão de Recursos Humanos

03 vagas

Do 01º ao 04º Período

Pedagogia

07 vagas

Do 01º ao 07º Período

Tecnologia em Estética e Cosmética

05 vagas

Do 02º ao 03º Período

Tecnologia da Informação

05 vagas

Do 03º Período

Técnico em Administração

03 vagas

Do 01º ao 03º Período

Técnico em Enfermagem

06 vagas

Do 02º ao 04º Período

Técnico em Mecânica

06 vagas

Do 03º ao 04º Período

ANÁPOLIS

Ensino Médio

09 vagas

Do 01º ao 03º Ano

Administração

07 Vagas

Do 01º ao 06º Período

Ciências Contábeis

04 vagas

Do 01º ao 06º Período

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

06 vagas

Do 03º ao 05º Período

Comunicação Social – Jornalismo

05 vagas

Do 06º ao 09º Período

Engenharia da Computação

07 vagas

Do 04º ao 06º Período

Farmácia

05 vagas

Do 04º ao 06º Período

Nutrição

04 vagas

Do 01º ao 06º Período

Pedagogia

06 vagas

Do 02º ao 06º Período

Tecnologia em Gastronomia

05 vagas

Do 01º ao 06º Período

Tecnologia em Design Gráfico

04 vagas

Do 01º ao 04º Período

RIO VERDE

Ensino Médio

08 vagas

Do 01º ao 03º Ano

Administração

06 vagas

Do 01º ao 07º Período

Ciência da Computação

05 vagas

Do 01º ao 06º Período

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

05 vagas

Do 02º ao 08º Período

Engenharia de Software

06 vagas

Do 01º ao 08º Período

Pedagogia

09 vagas

Do 01º ao 07º Período