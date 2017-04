Transporte de perus para unidade da BRF em Uberlândia começa hoje

A unidade da BRF em Uberlândia (MG) começará a abater parte da produção de cerca de 500 mil perus já terminados que aguardam nas granjas de Mineiros, após a interdição da unidade local, no início de março. Depois de um período de espera e muita ansiedade pela liberação do transporte pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as aves finalmente com...