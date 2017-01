Transferência do controle da Celg D é pauta na Aneel

Conforme o edital de privatização da Celg Distribuidora (Celg D), estava previsto para ontem (30) a liquidação do leilão e assinatura do contrato de compra e venda de ações. Porém, essa última etapa da venda da companhia goiana ainda não tem data para ocorrer. Ela depende da aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). No órgão, a transferência do controle da ...