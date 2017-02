Tradicional churrascaria 'Porcão' tem falência decretada pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da churrascaria Porcão Licenciamentos e Participações e de sua incorporadora, a Brasil Foodservice Manager. A decisão foi tomada pelo juiz Paulo Assed Estefan, em exercício na 7ª Vara Empresarial do Rio. A ação foi proposta pela Hard Rock Café, que cobra do Porcão o pagamento de uma dívida de R$ 682 mil.

Na decisão, o juiz considerou "legítima" a alegação do Hard Rock de "impontualidade no pagamento" e usou como base a Lei de Falências: "A Lei 11.101/2005 trouxe como inovação para fundamentação do pedido falimentar a mera impontualidade quanto ao pagamento de crédito superior a 40 salários mínimos".

Os R$ 682 mil ainda tinham sido "repactuados" entre as duas empresas, de uma dívida total que era bem maior, de R$ 4,8 milhões.