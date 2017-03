Trabalhadores reclamam de demora e erros de saque do FGTS em Goiânia

Em Goiânia, o primeiro dia de saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi lotado nas Caixas Econômicas Federais (CEF) e nas caixas lotéricas.

O atendimento contava com uma pré-seleção dos trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro, depois a consulta do saldo do FGTS e, em seguida, a entrega de uma senha para a retirada do dinheiro no caixa. As reclamações mais escutadas foram sobre a demora nas filas e erros de saque.

A empregada doméstica Sebastiana Pereira da Costa foi consultar e retirar o valor que tinha na conta, mas foi pedido para ela trazer xerox de documentos pessoais para a consulta. O valor que ela estima ter na sua conta é de R$ 2.500.

A ajudante de limpeza Leidiane de Araújo não conseguiu acessar seu saldo pela internet e estava na fila para a consulta presencial.

Para a esteticista Meire de Aparecida Jesus Almeida, a demora é normal. Ela foi pessoalmente na Caixa Econômica Federal descobrir o valor que tinha em sua conta. “Usarei o dinheiro para pagar as contas”, declarou.

Essa será a mesma opção do motorista Rogério José do Nascimento. Ele possui quatro contas inativas e aguardava na fila para sacar o dinheiro no caixa.

Ana Vera Santiago é estagiária do convênio Grupo Jaime Câmara com a PUC-GO