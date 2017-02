Trabalhadores no Brasil ganham menos do que trabalhadores na China, segundo estudo

Depois de uma década de crescimento, o salário médio pago na China já supera o salário de países como Brasil e médico e se aproxima do padrão europeu. As informações são de estudo publicado no Financial Times.

Com exceção do salário por hora pago no Chile, o chinês já supera o que é pago em todos os países da América Latina. O progresso no valor do salário, segundo a Euromonitor International, responsável pelo estudo, mostra um esforço da China para que o padrão de vida da sua população melhorasse.