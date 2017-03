Três frigoríficos investigados pela PF vão ter de fazer recall

Uma semana após a Polícia Federal anunciar a Operação Carne Fraca, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, determinou que três frigoríficos investigados façam recall de seus produtos. Os frigoríficos Peccin, Souza Ramos e Transmeat, todos do Paraná, terão cinco dias para iniciar o recolhimento das mercadorias que estão no mercado e o ...