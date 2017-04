Toyota faz recall de 538 mil carros no Brasil por defeito em airbag

A Toyota anunciou um megarecall envolvendo os modelos Corolla, Etios, Hilux e SW4 por causa de um defeito no airbag.

O chamado envolve 538 mil veículos, fabricados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014.

Uma peça de metal no airbag, o deflagrador, está suscetível a romper em caso de colisão, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal, causando ferimentos nos motoristas e passageiros.

Há risco de lesões físicas graves aos ocupantes do veículo, segundo a montadora.

Ainda de acordo com a Toyota, testes do fornecedor, no Japão, identificaram a que o componente pode sofrer degradação após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e alta umidade.

Em uma primeira etapa, de início imediato, a montadora irá desativar o deflagrador do airbag do passageiro dianteiro dos modelos Etios e Corolla.

A partir de 17 de abril serão trocados os deflagradores do airbag do motorista desses dois modelos.

Confira, abaixo, como será feito o recall de cada modelo:



COROLLA

223.518 veículos envolvidos

A partir de 4 de abril - Desativação do deflagrador da bolsa do airbag do passageiro dianteiro de veículos fabricados entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012

A partir de 17 de abril - Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de veículos fabricados entre outubro de 2013 e dezembro de 2014

A partir de 26 de junho - Troca do deflagrador da bolsa do airbag do passageiro dianteiro de veículos fabricados entre janeiro de 2010 e e dezembro de 2012

ETIOS

138.346 veículos envolvidos

A partir de 4 de abril - Desativação do deflagrador da bolsa do airbag do passageiro dianteiro de veículos fabricados entre agosto de 2012 e dezembro de 2014

A partir de 17 de abril - Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de veículos fabricados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2014

A partir de 7 de agosto - Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de veículos fabricados entre agosto de 2012 e dezembro de 2014



HILUX E SW4

176.866 veículos envolvidos

A partir de 19 de junho - Troca do deflagrador da bolsa do airbag do motorista de veículos fabricados entre outubro de 2011 e dezembro de 2014