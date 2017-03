Tony Ramos afirma que consome os produtos da Friboi e vai atrás de informações

Contratado para fazer propagandas da Friboi, o ator Tony Ramos disse que ficou surpreso ao ver a notícia divulgada pela Polícia Federal nesta sexta (17) sobre a venda de produtos da marca impróprios para o consumo.

Ao site Ego, o ator fez a seguinte declaração: "Estou surpreso com essa notícia. Eu sou apenas contratado pela empresa de publicidade, não tenho nenhum contato com JBS. Não sou técnico no assunto sobre o qual a Polícia Federal está fazendo a ação, mas existe um controle em todas as embalagens, existe um código de barras pelo qual as pessoas podem acompanhar a qualidade e a validade. Eu já visitei uma das fábricas, continuo comprando os produtos Friboi. Tenho carnes deles agora no meu freezer e uso nos meus churrascos do fim de semana. Eu espero que se apure a verdade, eles têm o direito das minhas imagens. Não sei se faria novamente (as propagandas). Se eles forem inocentados dos erros que estão sendo acusados, eu faria. Eu vou checar essa informação imediatamente”.

A operação “Carne Fraca” revelou que um dos alvos é a JBS, detentora da marca Friboi. Por meio desta operação, a polícia Federal pretende combater a corrupção de agentes que facilitavam a produção e comercialização de alimentos adulterados. Entre as irregularidades, está a reembalagem de carne vencida, o excesso de água nos produtos e a inobservância da temperatura adequada das câmaras frigoríficas.