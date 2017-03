Terceirização: Fim de concurso é ponto polêmico

Contrário ao projeto que regulamenta a terceirização no País, o procurador do Trabalho Tiago Ranieri de Oliveira afirma que, em curto e médio prazos, a proposta não deve afetar concursos públicos, mas não descarta prejuízos no futuro. Segundo ele, deve pesar, por enquanto, a exigência estabelecida na Constituição.A possibilidade de redução ou extinção de concursos é...