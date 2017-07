Temer comemora no Twitter: juros abaixo de um dígito pela 1ª vez em 4 anos

Poucos minutos depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciar a redução da taxa básica de juros de 10,25% ao ano para 9,25% ao ano, o presidente Michel Temer usou o Twitter para comemorar a decisão. "Juros abaixo de um dígito pela 1ª vez em 4 anos. Menor inflação em uma década. Com responsabilidade, estamos mudando o Brasil para melhor", escreveu.

Redução dos juros incentiva investimentos produtivos que geram mais empregos. Com trabalho, estamos colocando a economia nos trilhos. — Michel Temer (@MichelTemer) 26 de julho de 2017

Temer destacou ainda que a redução dos juros incentiva investimentos produtivos que geram mais empregos. "Com trabalho, estamos colocando a economia nos trilhos."



Em linha com o mercado, interlocutores do presidente esperavam a redução de 1 ponto porcentual na Selic. O discurso oficial é que o Banco Central é independente, mas auxiliares não escondiam que mais um corte na taxa de juros seria um bom elemento para que o governo mantenha o discurso de retomada e de que segue trabalhando independente das crises.