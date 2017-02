Tecnoshow Comigo 2017 acontece entre 3 e 7 de abril em Rio Verde

A 16ª edição da Tecnoshow Comigo, a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e uma das principais do Brasil, acontece de 3 a 7 de abril, no Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde.

A feira terá mais de 550 empresas expositoras, em uma área de 60 hectares, por onde devem passar mais de 100 mil visitantes gerando um volume de negociações igual ou superior que em 2016, quando a feira registrou R$ 1,3 bilhão.

Os visitantes de diversas regiões do Brasil e até de outros países que passarem pelo CTC nos cinco dias do evento vão encontrar o que há de mais moderno em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos, plots agrícolas com vários experimentos, além de demonstrações de resultados de pesquisas, lançamentos de novas variedades para diversas culturas, atividades socioambientais, palestras com renomados especialistas do setor, dinâmicas de pecuária e de máquinas, entre outras. Linhas de crédito e financiamento voltadas para o produtor rural também estarão disponíveis por meio da participação de instituições financeiras. Trata-se de uma semana intensa de ações envolvendo o agronegócio.

O presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), Antonio Chavaglia, ressalta que o produtor rural tem se preocupado em buscar tecnologias, equipamentos, técnicas e formas de melhorar a produtividade em campo, por isso participa de eventos como esse.

“É o espaço adequado para que ele possa encontrar o que existe de mais moderno no setor agropecuário, com empresas e instituições de referência, que querem realmente oferecer qualidade e facilidade a quem produz nesse país. Também é a oportunidade de obter mais conhecimento sobre todos os assuntos que fazem parte da rotina do agronegócio. Por isso a feira, em Rio Verde, já está consolidada no cenário nacional e é referência na geração e difusão de tecnologias rurais”, enfatiza Chavaglia.

FICHA TÉCNICA

Local: Centro Tecnológico Comigo (CTC) - Rio Verde – GO (Anel Viário Paulo Campos, Km 7, Zona Rural)

Horário: 8 às 18 horas

Site: www.tecnoshowcomigo.com.br

Twitter: @tecnoshowcomigo