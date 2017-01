Títulos: Um leque de opções para investidores

Para aqueles que acompanham as taxas de juros, depois de dois anos acomodados em aplicações de títulos pós-fixados, chegou o momento de abrir mais o leque de opções para alcançar uma maior rentabilidade. Isso porque a aposta é de que o Banco Central (BC) consolide as previsões de queda nas taxas de juros ao longo de 2017, com estimativa para fechar o ano em 10% e 11% - ...