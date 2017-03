Suzuki fará recall de 4,7 mil veículos por defeito em sistema de câmbio

A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciou nesta segunda (27) o recall de mais de 4,7 mil automóveis da marca Suzuki. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a montadora, o eixo de mudança de marchas do modelo Grand Vitara produzidos de 2008 a 2013 deve ser trocado por causa do risco de causar acidentes por mau funcionamento.

O recall vai começar no dia 3 de abril. De acordo com a Suzuki, estão na lista 4.741 veículos, produzidos entre 1º de junho de 2008 e 30 de junho de 2013.

As unidades com defeito têm numeração do chassi compreendida entre o intervalo 00001 a 11847, não sequencial.

Os consumidores terão o equipamento trocado gratuitamente.

O mau funcionamento se deu por conta de um dos componentes do mecanismo de ligação entre a alavanca de controle do câmbio e a transmissão manual, que foi feito com material de resistência insuficiente e pode provocar a ruptura durante determinadas condições de uso.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor deve reparar ou trocar o produto com defeito a qualquer momento e de forma gratuita.

Se houver dificuldade na substituição, os clientes devem procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.