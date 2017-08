Supremo julga série de ações que definem futuro do amianto

O futuro da exploração da fibra de amianto crisotila e da comercialização de produtos feitos a partir dela, como as telhas de fibrocimento, podem ser decididos nesta quinta-feira (10) no julgamento de uma série de ações pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Será a primeira vez que o STF se debruça sobre os seis processos que tramitam em torno do amianto. São cinco ...