Superintendente da SFA é conduzido coercitivamente e servidor é preso preventivamente

O superintendente Federal de Agricultura em Goiás (SFA), Júlio César Carneiro, foi conduzido coercitivamente por agentes da Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (17).

Já o médico veterinário, funcionário público do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa) da SFA em Goiás (SFA), Dinis Lourenço da Silva, foi preso preventivamente.

Além deles, Francisco Carlos de Assis, auditor fiscal do Serviço de Inspeção a Produtos de Origem Animal, ex-superintendente do Sipoa de Goiás, e Welman Paixão Silva Oliveira, médico veterinário conveniado com o Mapa, foram conduzidos coercitivamente durante a Operação Carne Fraca.

A operação investiga um esquema de corrupção liderada por fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, que, com o pagamento de propina, facilitavam a produção de produtos adulterados, emitindo certificados sanitários sem fiscalização.

De acordo com as investigações, o chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), Dinis Lourenço da Silva, era quem liderava o esquema no Estado. Em um trecho, Dinis conversa com Hélio de Oliveira Gomes da empresa Minerva Food.