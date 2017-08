Superávit recorde é sinal de recuperação econômica, diz ministro

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 873 milhões na segunda semana de agosto (7 a 13), segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo é resultado de exportações de US$ 3,913 bilhões menos importações de US$ 3,040 bilhões registradas na semana.



Com esse desempenho, no mês de agosto, até o dia 13, a balança comercial acumula um superávit de US$ 1,219 bilhão. As exportações totalizam, no mês, US$ 6,936 bilhões e as importações, US$ 5,717 bilhões. No ano, o saldo da balança comercial brasileira é positivo em US$ 43,730 bilhões, resultado de exportações de US$ 133,408 bilhões menos importações de US$ 89,678 bilhões.

O ministro da Indústria e Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, disse que os resultados da balança comercial brasileira mostram que a economia está melhorando. No último mês de julho, o Brasil teve o maior superávit da série histórica, de US$ 6,3 bilhões. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a balança teve superávit de US$ 42,5 bilhões.

Pereira destacou que os números, de janeiro a julho, estão em contexto de aumento de 19% nas importações e de 7% nas exportações. “O que mostra, claramente, que a economia volta a reagir e crescer”, afirmou o ministro, durante evento na Confederação Nacional da Indústria, em São Paulo.

A partir dos resultados, o governo elevou de US$ 55 bilhões para mais de US$ 60 bilhões a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior anual da série histórica, superando o saldo positivo recorde de US$ 47,5 bilhões verificado em 2016.

Para fortalecer o comércio exterior, Pereira disse que o Brasil está investindo em acordos comerciais, como a tentativa de “reaproximação” com os países da Aliança do Pacífico (México, Colômbia, Peru e Chile) e uma negoaciação para ampliar as parcerias com a Índia.

Desburocratização

O ministro disse ainda que espera consolidar o processo para reduzir o tempo de abertura de empresas nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e, então, expadir a proposta para outras partes do país.

“Estamos trabalhando para que, em São Paulo e no Rio de Janeiro – que são as duas cidades onde o banco mundial faz a aferição do relatório do e-business – possamos diminuir o tempo de abertura de empresas de, na média, 117 dias para 7 dias. Isso já é uma realidade em ambas as cidades e, depois, vamos estender isso para as demais unidades da federação”, afirmou Pereira.