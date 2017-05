Superávit de quase US$ 7 bi

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,969 bilhões em abril, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 17,686 bilhões e importações de US$ 10,717 bilhões no mês. Esse foi o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1989....