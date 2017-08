STF volta a suspender julgamento sobre amianto

Após voto do ministro Dias Toffoli, o julgamento de quatro ações ajuizadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) contra leis de três estados (PE, RS e SP) e do município de São Paulo que proíbem a produção e uso do amianto voltou a ser suspenso. Toffoli votou pela improcedência das ações, favorável à legalidade das leis e contrário à autorização p...