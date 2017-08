STF suspende novamente julgamento sobre o amianto

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que está decidindo pela inconstitucionalidade ou não da Lei Federal 9.055/95, que autoriza e regulamenta a extração e uso do amianto crisotila no Brasil, só deve ser concluído nesta quinta-feira (23). Retomada nesta quarta-feira (23), a votação dos ministros do STF, que começou no último dia 10 de agosto, foi novamente s...