SMT promove curso gratuito de mecânica básica para mulheres em Goiânia

As proprietárias de veículos Chevrolet podem entender um pouco mais sobre mecânica, reparos, defeitos e sobre como proceder em possíveis imprevistos na cidade ou na estrada com o curso gratuito sobre mecânica oferecido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), em parceria com o Grupo Jorlan.

O curso acontece neste sábado (26), às 8h30 e além de informações teóricas, as participantes terão a oportunidade de ver na prática o que aprenderam ao longo do curso. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail jorlan.com/mecanicaparamulheres.

Na programação, o diretor do Departamento de Educação para o Trânsito da SMT, Horácio Ferreira, abordará assuntos como direção defensiva, noções e condutas corretas no trânsito. Promovendo interação, Horácio também irá trazer as novidades sobre as câmeras de fiscalização que estão sendo implementadas em Goiânia e esclarecer dúvidas sobre o tema.

'Nosso objetivo é contribuir para um trânsito melhor e a parte mecânica dos veículos é um item fundamental nesse processo”, destaca Horácio. Além disso, a iniciativa visa promover um momento de interação, discutindo as novas medidas de fiscalização por câmeras, tirando dúvidas e salientando sua importância para a segurança no trânsito da capital.



Serviço:

Curso de Mecânica Básica para Mulheres

Local: Jorlan Chevrolet Lago das Rosas, Praça General Joaquim Xavier Curado, nº 1000, Setor Aeroporto

Inscrições: jorlan.com/mecanicaparamulheres