Site procura brasileiros para viajar o mundo comendo; saiba como se inscrever

Com o desemprego batendo recordes no Brasil, conseguir um emprego não está sendo algo fácil ou tranquilo. Mas já imaginou rodar o mundo, sem gastar nem um centavo, comendo de tudo e ainda recebendo pelo 'trabalho'? É isso mesmo! Quem está oferecendo este 'trampo' dos sonhos é a Dinneer, um aplicativo brasileiro que conecta viajantes com moradores locais que abrem suas casas para almoços e jantares exclusivos.

Se interessou por essa saborosa e apetitosa vaga? Saiba que o aplicativo está procurando por duas pessoas para avaliar as comidas cadastradas no app.

Para se candidatar à vaga o pretendente deve gostar de cozinhar, comer qualquer tipo de comida, além de ter disponibilidade para cumprir o roteiro de viagens por alguns meses. É pedido também que os candidatos tenham desenvoltura em frente às câmaras e gostar de redes sociais.

O Dinneer está cadastrado em 42 países como Portugal, Canadá, Argentina, Espanha, Estados Unidos. A plataforma não revelou o salário e nem o roteiro da viagem. Mas isso não parece será muito problema!

Quem quiser sair pelo mundo comendo e avaliando os prato saiba que as inscrições estão abertas até o dia 11 de junho e devem ser feitas pelo site www.dinneer.com/jobs.