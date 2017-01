Sine tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Nesta quinta-feira (19), o Sine estadual disponibiliza sete vagas de emprego em diversas áreas. Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine em Goiânia e Região Metropolitana, instalados nas unidades Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço. Confira as vagas:

Arte-finalista – duas vagas

Supervisor de produção de indústria – uma vaga

Auxiliar de linha de produção (exclusiva para pessoas com deficiência ) – uma vaga

Repositor de mercadorias (exclusiva para pessoa com deficiência) – uma vaga

Técnico químico – uma vaga

Operador de empilhadeira (exclusiva para pessoa com deficiência) – uma vaga

As informações são do Goiás Agora