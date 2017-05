Sine Goiânia oferece 376 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

O Sine Goiânia está com inscrições abertas até sexta-feira (12), para 18 cursos profissionalizantes gratuitos, que disponibilizam 376 vagas destinadas para maiores de 18 anos e que estejam fora do mercado de trabalho. As aulas começam no dia 15 e serão ministradas de segunda a sexta-feira nos períodos matutino, vespertino e noturno na Faculdade Delta, no Jardim Planalto. Os alunos inscritos receberão material didático, vale-transporte (ida e volta) e lanche no local.

Entre os cursos estão o de informática básica, informática intermediária, suporte técnico, montagem e manutenção de computadores, recepcionista e telefonista, gestão de qualidade, manicure e pedicure, operador de caixa, rotinas administrativas, auxiliar de contabilidade, atendente de farmácia, técnicas de vendas e cabeleireiro. A carga horária varia de 72 a 240 horas.

O objetivo dos cursos, de acordo com o gerente de relações e encaminhamento ao mercado de trabalho, Diego Nunes, é ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional da população de Goiânia. “A matrícula em um dos cursos é a chance do interessado reciclar seus conhecimentos, se aperfeiçoar ou mesmo aprender uma nova profissão para então ser reinserido no mercado de trabalho. Com essas oportunidades, o poder público está incentivando a geração de trabalho, emprego e renda”, afirma.

Os interessados em alguma das áreas de formação devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, no Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 07h30 às 18h. Para realizar as inscrições, os futuros alunos devem estar munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço.