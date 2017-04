Sine Goiânia oferece 240 vagas para cursos de curta duração

Para comemorar o Dia do Trabalhador, o Sine Goiânia, está oferecendo 240 vagas para cursos de curta duração em seis áreas diferentes de formação. Os cursos serão realizados no próximo dia 2 maio, na sede da Faculdade Delta, no Jardim Planalto, na capital.

Entre os cursos oferecidos, estão os de auxiliar administrativo, marketing pessoal, empresária da beleza, qualidade no atendimento ao cliente, elaboração de currículo e participação em entrevistas e networking. São 40 vagas para cada área de formação.

De acordo com o gerente de relações e encaminhamento ao mercado de trabalho, Diego Nunes, o objetivo dos mini-cursos é ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional da população de Goiânia. “Além de comemorar o Dia do Trabalhador, com esta iniciativa queremos estimular as oportunidades de educação profissional, com o objetivo de inserir os cidadãos no mercado de trabalho. Desta forma, o poder público está incentivando a geração de trabalho, emprego e renda”, afirma.

Os cursos, que são totalmente gratuitos, terão duração de quatro horas. As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira, 19, na Sine Municipal, localizado na Rua 4, no Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 07h30 às 18h. Para realizar as inscrições, os interessados devem estar munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço.