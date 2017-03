Sine Goiânia está com 22 vagas de emprego abertas

Quem está procurando por uma nova oportunidade de emprego, o Sine Goiânia conta com 22 novas vagas de trabalho. Para preencher o cadastro de solicitação uma das vagas, o candidato deve comparecer ao Sine Municipal, localizado a Rua 4, esquina com a Rua 6, no Edifício Parthenon Center, no Setor Central. No ato da inscrição, o trabalhador deve apresentar Carteira de Trabalho, C.P.F., além de um comprovante de endereço atualizado.

Se as características profissionais do interessado em trabalhar preencherem as exigências da firma empregadora, ele será encaminhado até a empresa para a formalização do contrato

Vagas Disponíveis:

Churrasqueiro – 1 vaga;

Eletricista de instalações de veículos automotores – 1 vaga;

Eletrotécnico – 1 vaga;

Mecânico de manutenção de máquina industrial - 3 vagas;

Mecânico de suspensão – 1 vaga;

Modelista de roupas – 1 vaga;

Pintor de automóveis – 1 vaga;

Recepcionista de hotel – 2 vagas;

Técnico de refrigeração (instalação) – 5 vagas;

Vendedor porta a porta – 3 vagas;

Vendedor pracista – 2 vagas.

Serviço

Horário das Inscrições: 7h30 às 18h30