Sine Goiânia divulga 67 vagas de empregos

O Sine Goiânia está com 67 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar carteiras de Identidade e Trabalho, além do CPF e comprovante de endereço atualizado. O Sine recebe as inscrições e faz o encaminhamento até a empresa para formalizar contrato, caso as características profissionais do interessado em trabalhar preencherem as exigências da firma empregadora.

Vagas

- Assistente de vendas: 6 vagas

- Administrador de Marketing: 1 vaga

- Auxiliar de pessoal: 2 vagas (cursando a partir do 3º período ou graduado em Ciências Contábeis, habilitação e experiência)

- Auxiliar de linha de produção: 10 vagas (experiência comprovada)

- Auxiliar de costureira (no acabamento): 1 vaga

- Desossador: 15 vagas (experiencia comprovada - desossador de peças dianteira e refilador de peças traseiras)

- Esteticista: 2 vaga (experiência em depilação)

- Impressor serigráfico: 1 vaga (Ensino Médio e experiência em revelação de telas e pinturas gráficas)

- Instalador de sistema eletrônico de segurança: 1 vaga (Curso Técnico de Eletricista e conhecimento em CFTV)

- Instalador e reparador de redes de comunicação: 9 vagas (Ensino Médio incompleto, CNH categoria B, experiência comprovada em lançamento de cabo, cordoalha e espinamento de rede HFC)

- Padeiro: 1 vaga (experiência e disponibilidade para trabalhar em Mossâmedes-GO)

- Técnico de rede: 3 vagas (Ensino Médio completo, CNH categoria B, experiência comprovada em conexão de rede e leitura e interpretação de projetos HFC)

- Técnico em Telecomunicações: 6 vagas (Ensino Médio completo, CNH categoria B, experiência comprovada em splice de ativos e passivos, leitura e interpretação de projetos HFC, conhecimento de plataformas JDSU e Trilithic)

- Sacristão: 1 vaga (experiência comprovada em preparação de liturgia, operar mesa de som, conhecimento em ornamentação e Informática Básica)

- Técnico Agrícola: 3 vagas (Técnico de Campo, exclusiva para pessoa com deficiência, habilitação, Curso Técnico em Agricultura, Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária)

- Técnico de apoio ao usuário de informática (help desk): 2 vagas (experiência no sistema syndata e manutenção do software)

- Técnico de manutenção de computador: 3 vagas (experiência comprovada em computadores de automação comercial)

Serviço

Horário das Inscrições: 7h30 às 18h30

Local: Sine Municipal (Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, Setor Central)

Contato: 3524-2707

As informações são da Prefeitura de Goiânia