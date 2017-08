Sine Goiânia divulga 203 vagas de emprego

O Sine Goiânia conta com 203 novas oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.

Para preencher o documento de solicitação, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade e Trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado. Caso as características profissionais preencham as exigências da firma empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Os cidadãos podem acessar também o aplicativo Sine Fácil para agendar entrevistas de emprego para as vagas disponíveis. Com o sistema, a população pode acompanhar ainda a situação do benefício do seguro-desemprego e atualizar o cadastro junto ao Ministério do Trabalho (MTb). O aplicativo, que é gratuito, pode ser baixado no Google Play – loja online para distribuição de aplicações para dispositivos com o sistema Android. O Sine orienta que a população sempre atulize o cadastro junto ao MTb.

Confira a lista de vagas:

10 vagas - Abatedor de gado; 6 meses de experiência em carteira; ensino fundamental completo.

15 vagas - Ajudante de eletricista; desejável curso de eletricista de alta tensão, irá auxiliar nas execuções dos serviços de manutenção e iluminação pública.

20 vagas - Atendente central telemarketing; ensino médio completo.

10 vagas - Chapa (movimentador de mercadoria); ensino fundamental completo.

6 vagas - Costureira em geral; ensino fundamental completo; experiência comprovada;

10 vagas - Desossador; ensino médio completo; experiência comprovada.

10 vagas - Eletricista; ensino médio completo; experiência comprovada;

92 vagas - Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados; ensino fundamental incompleto;

10 vagas - Padeiro; ensino fundamental completo; experiência em paes e bolos.

10 vagas - Supervisor de vendas comercial; desejável experiência em vendas ou coordenação de equipes; curso superior em administração, engenharia da produção ou áreas afins.

10 vagas - Vendedor interno; ensino médio completo; experiência em vendas internas.